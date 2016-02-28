وزير الدفاع يصدق على إعلان قبول دفعة جديدة من المتطوعين بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من مارس المقبل.

وقال مدير إدارة التجنيد اللواء محيى الدين عبدالعليم فى مؤتمر صحفى اليوم إن اختيار المتطوعين طبقا للمستويات الطبية والبدنية والثقافية والمهنية والنفسية.

وأشار إلى أن الفرد المقاتل يعد أحد الركائز الأساسية لعناصر الكفاءة القتالية، ولذلك فإن اختياره يخضع لمعايير ومقاييس خاصة تتوافق مع طبيعة العمل فى القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هيئة التنظيم والإدارة قامت بوضع الأسس والمعايير لاختيار دفعة جديدة من المتطوعين طبقا للمستويات الطبية والبدنية والثقافية والمهنية والنفسية.

>وأشار إلى أن الفئات المطلوبة تتمثل فى الحاصلين على الإعدادية العامه وما يعادلها " الأزهرية والمهنية والرياضية " بمجموع 60 % كحد أدنى ، وكذلك الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية ودبلوم صنايع كول ودبلوم التلمذة الصناعية نظام الثلاث سنوات بمجموع 60 % كحد أدنى فى تخصصات من شعبة الكهرباء "جميع تخصصات شعبة الكهرباء" ومن شعبة الميكانيا "تركيبات ميكانيكية" برادة "والتشغيل على الماكينات "خراطة" وتشكيل ولحام المعادن ومعادن وفلزات وسباكة معادن واجهزة دقيقة وتشغيل المعادن ومبكانيكا بجميع أنواعها، ومن شعبة المركبات "ميكانيكا سيارات وكهرباء سيارات وصيانة سيارات وجرارات وآلات زراعية ومعدات ثقيلة "أوناش" ومن شعبة الزخرفة "الزخرفة والإعلان والتنسيق، ومن الشعبة المعدنية "الحديد المشغول واللحام والأثاث المعدنى واللحام جانب تخصصات أخرى وتشمل التبريد والتكييف والإلكترونيات والكمبيوتر ولاسلكى وحاسبات آلية.

>وقال إن الشروط العامة تتمثل فى أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين يتمعتان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنيس وأن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح وألا يقل سن المتطوع عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 سنة عند الالتحاق فى 24 / 12 / 2016 ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 سنة، وأن يكون المتقدم لائقا طبيا ويجتاز جميع الاختبارات المقررة وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60 % من إجمالى درجات المؤهل الدراسى "إعدادية – دبلوم".

وأوضح أن المستندات المطلوبة تتمثل فى صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسىى على أن يقدم الأصل عند الالتحاق وشهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار وصورة بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب سنة 16 عاما وصورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد وصحيفة الحالة الجنائية، وصورة منها وعدد 8 صور فوتوغرافية حديثة 4 فى 6 ألوان وصورة بطاقة الرقم القومى للوالد والوالدة أو ولى الأمر بجانب بيان قيد عائلى مميكن حديث الإصدار وصورة منه، بخلاف باقى المستندات المتواجدة بالحافظة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع.

وقال مدير إدارة التجنيد إنه تقرر صرف ملفات التطوع بمنطاق التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر مارس 2016 وحتى يوم الخميس الموافق 31 مارس 2016، على أن يبدأ قبول ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارا من يوم الخميس الموافق الثاث من شهر مارس وحتى الثالث من شهر إبريل 2016.

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