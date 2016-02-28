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الحبس سنتين للناشطة ياسمين معالى لاتهامها فى قضية تبديد

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الحبس سنتين للناشطة ياسمين معالى لاتهامها فى قضية تبديد الحبس سنتين للناشطة ياسمين معالى لاتهامها فى قضية تبديد
قضت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر بالحبس سنتين وكفالة 1000 جنيه للناشطة السياسية ياسمين معالى أحمد لاتهامها فى القضية المقيدة برقم 10950 سنة 2015 والمتهمة فيها بالتبديد، وإلزمها بدفع تعوض مدنى قدر10001 جنيه للمدعى بالحق المدنى.

وكان المدعى بالحق المدنى قد حرر بلاغاً اتهم فيه الناشطة السياسية ياسمين معالى بتحرير ايصال أمانة، وحينما طالبها بتسديد المبلغ المالى المحدد قيمته فى الإيصال تهربت، حتى علم فيما بعد انها نصبت على عدد كبير من المواطنين وتقاضت منهم مبالغ مالية ضخمة، وهربت إلى انجلترا، وأنه صدر ضده حكماً مؤخراً بالحبس سنتين وتغريمها 5 آلاف جنيه فى قضية نصب هى ووالدها وشقيقها.


>حبس الناشطة ياسمين معالى ووالدها وشقيقها عامين لاتهامهم بالنصب

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