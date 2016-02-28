"حماية المستهلك"يحذر شركات المحمول من "الكول تون" المخالف للقيم

>حذر جهاز حماية المستهلك شركات المحمول الثلاثة فودافون ، موبينيل ، اتصالات من تشغيل الخدمات الاعلانية "الكول تون" التى تخالف القيم الدينية والعادات والتقاليد خاصة خدمة الكول تون والتى تتمثل في سماع مجموعة من الاغانى والنغمات، واحيانا بعض التسجيلات الدينية لتحفيز المتصل على الاشتراك في الخدمة بدون أذن مسبق من العملاء .

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز فى بيان اليوم ، إن هذه الممارسات التى تقوم بها الشركات الثلاثة تعد تعدى على خصوصيات العملاء و مخالفة لاحكام قانون حماية المستهلك رقم 67/2006 الصادر بشان حماية المستهلك .

واضاف يعقوب ،أن المادة " 2 "من القانون على نصت على " حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع ويحظر على اى شخص ابرام اى اتفاق او ممارسة اى نشاط يكون من شانه الاخلال بحقوق المستهلك الاساسية وخاصة الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد .... " .

وأشار رئيس الجهاز ، الى أن الجهاز ارسل خطابات تحذيريه لشركات المحمول الثلاث لإيقاف مثل تلك الممارسات وإلا ستتخذ ضدهم الأجراءات القانونية التى تنص المادة 19 من ذات القانون علىها وهى انه على الجهاز عند ثبوت مخالفه لأي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفه فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته ، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئوليه الناشئه عن هذه المخالفات .

واكد يعقوب ، أن الجهاز يولى اهتماما ً كبيراً ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

كما أكد يعقوب أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته ، مناشداً جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق ، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 .

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