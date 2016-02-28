إحالة "مستريح" الشرقية و6 آخرين للجنح بتهمة الاستيلاء على 50 مليون جنيه

قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية، برئاسة محمد التونسى مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة مستريح و6 من المتهمين معه فى واقعة النصب على عدد من المواطنين بمبالغ مالية تقدر بنحو 50 مليون جنيه، لمحكمة الجنح لتقديمهم للمحاكمة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بلاغا من 20 شخصا من أهالى قرية كفر إبراش، بقيام كل من "أحمد ح م ال" فنى تكيف وتبريد ومقيم بالقرية، وصديقه "محمد ن ع ال" عضو بشركة تسويق بالقرية الذكية، بالاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره 20 مليون جنيه، بعد إيهامهم بتشغيل الأموال بشركة استيراد أجهزة كهربائية وتكييف، وحصولهم على نسبة كبيرة من الأرباح، وتمكن ضباط مباحث مشتول السوق، برئاسة المقدم ماهر سالم من ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 659 لسنة 2016 إدارى مشتول.

فيما تباشر نيابة مشتول السوق، برئاسة محمد التونسى مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التحقيق مع المتهمين، واستمعت لعدد من الضحايا، ومحامى المجنى عليهم .

وقال "صبحى السيد" محامى الضحايا، إن "أحمد" من إبراش ويعمل بشركة بالقرية الذكية، و، ظهر عليه الثراء الفاحش، مؤخرا وقام بشراء سيارة فارهة ولديه سائق خاص، وكان يحرص على التقاط الصور مع الشخصيات العامة، وأنه معروف لأهالى قرية إبراش ولم يشك أحد أنه سوف يخدع أبناء قريته، ولكنه قام بالنصب عليهم فى مبالغ تصل إلى 50 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المقدم ماهر سالم رئيس مباحث مشتول السوق، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بالشرقية برئاسة العقيد علاء سليمان، قيام 7 أشخاص جدد بتقديم بلاغات بقسم الأموال العامة، ضد "أحمد" وصديقه "محمد" بإجمالى 28 شخصا مجنى عليهم، من أماكن مختلفة من "ديرب نجم" ومينا القمح وبلبيس وقرية إبراش وكفر إبرش بمشتول السوق.

فيما تم ضبط 5 آخرين من شركاء المتهمين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وقيامهم بالنصب على المواطنين.

مستريح جديد بالشرقية ينصب على 28 شخصا ويستولى على أموالهم بزعم استثمارها... محامى الضحايا: المتهم وصديقه حصلا على 50 مليون جنيه.. والنيابة تحقق مع المتهمين وتستمع إلى أقوال المجنى عليهم

>

ضبط مستريح جديد بالمنوفية متهم بالاستيلاء على 500 ألف جنيه من 10 مواطنين

>

>