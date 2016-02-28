كارثة و خطر حقيقى يداهم صحتك بسبب الخضروات المعلبة و المغلفة .. تعرف عليها

هناك العديد من الأشخاص ، خاصًة ربات البيوت يلجأن إلى شراء الخضروات و الفزاكه المعلبة ، و ذلك لسهولة إستخدامها ، و قد تكون فى بعض الأحيان جاهزة للطبخ على الفور ، دون الحاجة إلى تقطيع أو أحيانًا تنظيف.



و كثرت هذه الخضروات و الفواكه فى عدد كبير من السوبر ماركت الشهيرة فى مصر و بعض الدول العربية ، و الأجنبية أيضًا ، و لا يعلم البعض أنها تحتوى على العديد من المخاطر التى تسبب فى بعض الأحيان أمراض السرطان المختلفة. يرى العديد من خبراء الصحة الغذائية أن مثل هذه الخضروات تحتوى على أخطار جسيمة ، على الرغم من أن لها بعض الإيجابيات ، إلا أن مخاطرها تسبب العديد من الكوارث على الصحة. فيما يلى مجموعة من أبرز الأضرار الصحية التى تسببها هذه الخضروات. 1 – ثنائى الفينول. ثنائى الفينول هى مادة كيميائية ، تسبب العديد من الأمراض الخطيرة ، و هى المادة المستخدمة فى طلاء العلب التى تحتويها تلك الأطعمة ، و غالبًا ما يكون لونها أبيض ، و الضرر الموجود فى هذه المادة كفيل أن يدمر المرأة ، و يعمل على تقليل نسبة الخصوبة لديها. 2 – الحساسية يضاف إلى هذه الأطعمة المعلبة عدد كبير من الملح و السكر ، بالإضافة إلى مركبات كيميائية أخرى تؤدى فى النهاية إلى الإصابة بأمراض الحساسية ، و تظهر الأعراض بخروج مياه من الأنف ، و جفاف اللعاب ، و ظهور بقع جلدية داكنة فى مناطق الجسم المختلفة. لذلك ينصح خبراء التغذية إذا كنت من عشاق هذه الخضروات ، فيجب أن تقوم بتجميدها و حفظها بنفسك فى الديب فريزر ، لتجنب أى أثار جانبية لها.



شبكةعيونالإخبارية

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