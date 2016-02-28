أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال

كارثة و خطر حقيقى يداهم صحتك بسبب الخضروات المعلبة و المغلفة .. تعرف عليها

Google+ Print
كارثة و خطر حقيقى يداهم صحتك بسبب الخضروات المعلبة و المغلفة .. تعرف عليها كارثة و خطر حقيقى يداهم صحتك بسبب الخضروات المعلبة و المغلفة .. تعرف عليها

هناك العديد من الأشخاص ، خاصًة ربات البيوت يلجأن إلى شراء الخضروات و الفزاكه المعلبة ، و ذلك لسهولة إستخدامها ، و قد تكون فى بعض الأحيان جاهزة للطبخ على الفور ، دون الحاجة إلى تقطيع أو أحيانًا تنظيف.
 

و كثرت هذه الخضروات و الفواكه فى عدد كبير من السوبر ماركت الشهيرة فى و بعض الدول العربية ، و الأجنبية أيضًا ، و لا يعلم البعض أنها تحتوى على العديد من المخاطر التى تسبب فى بعض الأحيان أمراض السرطان المختلفة. يرى العديد من خبراء الصحة الغذائية أن مثل هذه الخضروات تحتوى على أخطار جسيمة ، على الرغم من أن لها بعض الإيجابيات ، إلا أن مخاطرها تسبب العديد من الكوارث على الصحة. فيما يلى مجموعة من أبرز الأضرار الصحية التى تسببها هذه الخضروات. 1 – ثنائى الفينول. ثنائى الفينول هى مادة كيميائية ، تسبب العديد من الأمراض الخطيرة ، و هى المادة المستخدمة فى طلاء العلب التى تحتويها تلك الأطعمة ، و غالبًا ما يكون لونها أبيض ، و الضرر الموجود فى هذه المادة كفيل أن يدمر المرأة ، و يعمل على تقليل نسبة الخصوبة لديها. 2 – الحساسية يضاف إلى هذه الأطعمة المعلبة عدد كبير من الملح و السكر ، بالإضافة إلى مركبات كيميائية أخرى تؤدى فى النهاية إلى الإصابة بأمراض الحساسية ، و تظهر الأعراض بخروج مياه من الأنف ، و جفاف اللعاب ، و ظهور بقع جلدية داكنة فى مناطق الجسم المختلفة. لذلك ينصح خبراء التغذية إذا كنت من عشاق هذه الخضروات ، فيجب أن تقوم بتجميدها و حفظها بنفسك فى الديب فريزر ، لتجنب أى أثار جانبية لها.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"