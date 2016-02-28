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محافظ البحر الأحمر يشدد على الالتزام بالأسعار المخفضة للسلع بمنافذ البيع

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محافظ البحر الأحمر يشدد على الالتزام بالأسعار المخفضة للسلع بمنافذ البيع محافظ البحر الأحمر يشدد على الالتزام بالأسعار المخفضة للسلع بمنافذ البيع
تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، منفذ بيع السلع الغذائية بشارع النصر بمدينة الغردقة، وشدد خلال جولته على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة للسلع والخضروات بمنافذ بيع السلع الغذائية بالمحافظة.

ووجه المحافظ بتوفير جميع السلع الغذائية بمنافذ البيع، مؤكداً أن الهدف الأساسى من هذه المنافذ هو خدمة أهالى المحافظة والتخفيف عن كاهلهم.

وفى ذات السياق، حرص على الاستماع إلى المواطنين المتواجدين بالمنفذ، ووعدهم بتلبية جميع مطالبهم فى القريب العاجل، مؤكدا لهم أنه يتابع يومياً الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة، وكذلك السلع الغذائية واللحوم والخضروات.

ومن جانب آخر، أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، تعليماته بسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية والرصف والتجميل بجميع شوارع الغردقة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالى لمدينة الغردقة، ذلك خلال جولة بمنطقة سهل حشيش، ومنطقة الكوثر بالغردقة، وذلك لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال بتلك المناطق.


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