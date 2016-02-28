نقل الطفل المصاب بصعق كهربائى بالغردقة للقاهرة لعلاجه على نفقة المحافظة

صدق اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على طلب علاج الطفل عبد الرحمن حافظ دسوقى، 10 سنوات على نفقة الدولة، والذى تعرض لصعق كهربائى نتيجة ملامسته لكابلات مكشوفة بمنطقة جبل العفش بالغردقة منذ عدة أيام مضت.

وتم نقل الطفل من مستشفى الغردقة العام، إلى مستشفى الأطفال بمجمع الجلاء العسكرى بالقاهرة،

>لتوفير الرعاية الطبية الكاملة له على نفقة المحافظة.

كان طفلان تعرضا بمنطقة جبل العفش بمدينة الغردقة لصعق كهربائى، لملامستهما كابل كهربائى مكشوف أثناء لهوهما بالمنطقة، أثناء إجراء أعمال تطوير بها، ما أدى إلى إصابتهما إصابات بالغة نقل على إثرها أحدهما للعناية المركزة، واستمر بها لفترة تجاوزت 5 أيام، ولا يوجد أى تحسن، وتم نقله إلى القاهرة لعلاجه على نفقة المحافظة مساء أمس.

ومن جانبه أحال محافظ البحر الأحمر الواقعة للنيابة العامة، للتحقيق فيها، ومع مسئولى الكهرباء، وكذلك القائمين على عملية التطوير بها.