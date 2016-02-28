محافظ الفيوم: 25 مليون جنيه لتطوير الاستاد الرياضى

قال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إنه تم اعتماد مبلغ 25 مليون جنيه لأعمال تطوير الاستاد الرياضى بالفيوم، وأوضح المحافظ أن الدفعة الأولى بقيمة 6 ملايين و250 ألف جنيه، قد وصلت بالفعل وتم إسناد الأعمال للهيئة القومية للإنتاج الحربى، التى بدأت التنفيذ فى الأول من شهر فبراير الجارى، تحت إشراف مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بالفيوم، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تهدف إلى إظهار الاستاد الرياضى بالمظهر اللائق وتجهيزه لاستقبال الأحداث الرياضية الدولية، والتى بدأت بالفعل باستقبال مباراة الإياب فى دور الـ64 ببطولة الكونفدرالية بين فريقى المقاصة والدفاع الإثيوبى.

وأشاد محافظ الفيوم بالتعاون المثمر من وزير الشباب والرياضة فى دعم أندية ومراكز الشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، حتى تؤدى دورها فى توفير مختلف الأنشطة الشبابية والثقافية والرياضية والترفيهية واستغلال طاقات الشباب بصورة إيجابية تعود بالخير عليهم وعلى المجتمع.

ومن جانبه، قال المهندس منير مهدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إن خطة مديرية الشباب والرياضة للعام الحالى 2015/2016م تشمل إنشاء مبانٍ إدارية لأندية الريان بقلمشاه وتطون باطسا وأبو كساه بأبشواى بتكلفة إجمالية مليون جنيه، كما تم طرح مشروع لاستكمال 9 أندية رياضية بقلمشاه وقصر الباسل وإطسا وتطون والغرق وطامية وكوم أوشيم وقصر رشوان بإجمالى تكلفة 590 ألف جنيه، وتم الانتهاء من عشرة ملاعب مفتوحة بالأندية الرياضية تم تزويدها بملعب خماسى بأرضية نجيل صناعى وإنارة وسور شبك حديدى.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنجيل 39 مركز شباب بمختلف أنحاء المحافظة بإجمالى تكلفة 19,5 مليون جنيه، إضافة إلى 5 مراكز شباب أخرى قانونية، كما يجرى حالياً تطوير ورفع كفاءة 22 مركز شباب بمراكز الفيوم وأبشواى وسنورس وطامية وإطسا ويوسف الصديق.

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