حملة لإزالة المبانى المقامة على أرض الدولة بالسلوم

نظمت مديرية أمن مطروح حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع وميادين مدينة السلوم، اليوم، الأحد، بالتعاون بين قسم الشرطة ومجلس مدينة السلوم، أسفرت عن إزالة 8 محلات مقامة على أرض الدولة بدون ترخيص.

ونفذت الحملة 2 قرار إزالة بدائرة قسم شرطة السلوم ( القرارات أرقام 23-24 /2012 ) بإزالة إنشاءات عبارة عن 8 محلات مبنية بالطوب الأبيض، مقامة على أراضى ملك الدولة بدون ترخيص.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع استمرار الحملات من جانب المديرية لإحكام السيطرة الأمنية بالمدينة.

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