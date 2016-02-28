إحباط محاولة تسلل 8 أشخاص من البحيرة والمنيا إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن بمطروح من إحباط محاولة تسلل 8 أشخاص من محافظتى البحيرة والمنيا إلى ليبيا عن طريق منفذ السلوم، تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، اليوم الأحد، إخطاراً بضبط 8 متهمين، هم 7 من محافظة البحيرة و 1 من محافظة المنيا، للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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