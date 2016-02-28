إحباط محاولة تسلل 8 أشخاص من البحيرة والمنيا إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن بمطروح من إحباط محاولة تسلل 8 أشخاص من محافظتى البحيرة والمنيا إلى ليبيا عن طريق منفذ السلوم، تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم
تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، اليوم الأحد، إخطاراً بضبط 8 متهمين، هم 7 من محافظة البحيرة و 1 من محافظة المنيا، للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.
>إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم
إحباط تسلل 26 من محافظة أسيوط إلى ليبيا عن طريق سيدى برانى