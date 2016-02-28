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"الداخلية": محامى الشرقية متورط فى قضية إرهابية.. ولا نضبط أحدا عشوائيا

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"الداخلية": محامى الشرقية متورط فى قضية إرهابية.. ولا نضبط أحدا عشوائيا "الداخلية": محامى الشرقية متورط فى قضية إرهابية.. ولا نضبط أحدا عشوائيا
جدد مصدر مسئول بوزارة الداخلية التأكيد على أن محامى الشرقية إبراهيم عبد المنعم على أحمد، المقيم ببندر فاقوس بمحافظة الشرقية، تم القبض عليه تنفيذاً لقرار نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره فى القضية رقم 79 / 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة باسم "تحرك لجان الحراك المسلح التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى".

وشدد المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على أنه لا صحة لما ردده شقيق المحامى بأن أحد أمناء الشرطة تسبب فى الواقعة وعرّض حياة شقيقه للخطر.

وأكد المصدر احترام وزارة الداخلية للمحامين وجميع أبناء الشعب المصرى، وعدم القبض على أحد دون سند قانونى.

يتزامن ذلك مع دعوة سامح عاشور نقيب المحامين، للإضراب عن العمل، اليوم الأحد، بجميع محاكم شمال الشرقية.


>اجتماع طارئ لمجلس "المحامين" اليوم لمتابعة واقعة القبض على "محامى الشرقية"

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