كلينتون تفوز في انتخابات «كارولاينا الجنوبية» وتدعم حظوظها قبل «الثلاثاء العظيم»

سجلت هيلاري كلينتون، المرشحة الديموقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، فوزًا جديدًا في ولاية كارولاينا الجنوبية السبت، أمام منافسها بيرني ساندرز.

ويعتبر ذلك ثالث فوز تحققه كلينتون في أول أربع منافسات ديموقراطية ليعزز ذلك وضعها بوصفها المرشحة الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب لها في انتخابات الرئاسة، التي تجري في الـ8 من نوفمبر، وعقب بدء فرز الأصوات مساء السبت، هنأ ساندرز منافسته، هيلاري كلينتون.

وعزز فوز كلينتون قوتها بين الناخبين السود وهم جمهور ديموقراطي حاسم يشكل أكثر من نصف الهيئة الانتخابية الأولية للحزب الديمقراطي في كارولاينا الجنوبية.

وتصوت 11 ولاية يوم “الثلاثاء العظيم” ثم 4 ولايات أخرى في مطلع نهاية الأسبوع المقبل، ومن بين الولايات التي ستصوت يوم الثلاثاء 6 ولايات جنوبية فيها عدد كبير من الأقليات، وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم كلينتون فيها بشكل كبير.