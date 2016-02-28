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أكرم حسني يتبرأ من قناة «أبو حفيظة».. ويؤكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

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أكرم حسني يتبرأ من قناة «أبو حفيظة».. ويؤكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أكرم حسني يتبرأ من قناة «أبو حفيظة».. ويؤكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

أكرم حسني (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

أعلن الإعلامي أكرم حسني مقدم برنامج “أسعد الله مسائكم” على شاشة mbc ، عبر صفحته على فيس بوك اليوم الأحد، أنه يتبرأ من قناة ابو حفيظة والتي وصفها باستغلال اسمه والزج به، رافضا أي محتوي يقدم عليها وفي الوقت نفسه أكد أنه سيأخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال “حسني”، في تدوينته عبر “فيسبوك”: “بلغني للأسف الشديد ان في قناة تلفزيونية اتعملت بأسم #ابو_حفيظة .. و انا باعلن رفضي التام لاستغلال اسمي و الزج بيه في تأسيس قناة مجهولة الهوية و اذاعة محتوي غير خاضع لاي رقابة و باعلن من خلال صفحتي التبرأ من اي محتوي بيتقدم عليها و هاتخذ جميع الاجراءات القانونية اللي بتحمي حقوق الملكية الفكرية سواء ليا او لاصحاب الاعمال اللي بتتعرض علي القناة دي #ابو_حفيظة #قنوات_تحت_السلم #حقوق_الملكية_الفكرية”

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