فتح حركة الالتفاف على تقاطع السايورة والصفوح في «جي بي آر» الأربعاء المقبل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إعادة فتح حركة الالتفاف إلى اليسار والخلف، " الأربعاء " المقبل على تقاطع شارع السايورة مع شارع الصفوح في منطقة أبراج شاطئ جميرا "جي بي آر" الذي يمر به ترام دبي، بعد أن انتهت من وضع خطة استراتيجية شاملة للوصول إلى "صفر حوادث" في هذه المنطقة الحيوية وخصوصاً بعد استحداث الترام في المنطقة، بهدف اعتياد مستخدمي الطريق على وجود مركبة الترام.

وتفصيلاً؛ قال حسين البنا مدير إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: شكلّنا لجنة من المختصين بالهيئة تم بموجبها تعيين استشاري عالمي لدراسة وضع خطة شاملة تحقق "استراتيجية سلامة الترام / الطرق" وهي عبارة عن خطة تشتمل على إجراءات تنظيمية من خلال 15 توصية استراتيجية مرتبطة بخطة تنفيذية خمسية تتضمن برامج وإجراءات ومبادرات للتنفيذ بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والتي تهدف للوصول إلى عدد صفر حوادث مع ترام دبي بحلول عام 2020 من خلال وضع إجراءات وقائية عديدة تمنع أي احتمال لوقوع حوادث بين المركبات وحركة الترام عبر حركة الالتفاف في تقاطع شارع السايورة وشارع الصفوح بمنطقة أبراج شاطئ جميرا "جي بي آر" بصورة خاصة، وعلى طول مسار الترام بصورة عامة، والذي يصل إلى 10.6 كلم ويتضمن 11 محطة للركاب.

كما أفاد بأن فريق الإشراف على الخطة المرتبطة بسلامة مستخدمي الطريق وحركة ترام دبي، قام بتطوير استراتيجية "السلامة للترام/الطرق" والتي تضمنت العديد من الحلول السريعة Quick Wins مثل إغلاق أكثر من 100 ملاحظة تتعلق بسلامة الترام وحركة المرور ضمن خطة عمل الفريق Action Plan والتي شملت عدة محاور تخص الأمور الهندسية وحركة المرور وتشغيل الاشارات الضوئية والحملات التوعوية والتدريب والضبطية المرورية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بخصوص الاجراءات الفنية والادارية.

وأوضح أنه تم توفير خاصية تحوُّل جميع الإشارات الضوئية إلى اللون الأحمر بمجرد وصول الترام إلى التقاطع، وتركيب كاميرات لرصد المركبات المتجاوزة للإشارة الحمراء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، وكذلك تنفيذ حملات توعية بخصوص هذا الشأن، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشرطة دبي لتعزيز الاستخدام الآمن لهذا الالتفاف، مشيرة إلى أن ترام دبي يتسم بتقنيات حديثة لتحذير سائق الترام حال تجاوز السائق السرعة المقررة وخفض سرعته تلقائياً في حال عدم الاستجابة من قبل السائق، وأن هناك إجراءات بحق الشركة المـشّغلة في حالة تعددت مخالفات سائق الترام بما يمثل خطورة على مستخدمي الطريق.

وأضاف البنا: أن من أهم أسباب غلق هذا الالتفاف وغيره من الالتفافات هو إعطاء فرصة لسائقي المركبات للاعتياد على مسار حركة الترام في هذه المنطقة، وإن إعادة فتحه جاءت بناءً على خطة وقائية لمنع الحوادث، والحفاظ على سلامة الترام وسائقي المركبات في آن واحد، وأن هذه الخطة تخضع لمراقبة لمدة 3 أشهر يتم على أساسها اتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر.

وأكد على ضرورة التزام جميع مستخدمي الطريق بقوانين السير والمرور والانتباه إلى الإشارات الضوئية تفادياً لوقوع حوادث بليغة.

وأشار حسين البنا، إلى وجود خطة بإعادة فتح حركة الالتفاف في تقاطع شارعي السايورة والمرسى، وتقاطعي شارعي الصفوح والمرسى، وتقاطع شارعي المرسى والشرتا بتاريخ الأول من يونيو المقبل، كما سيتم في الأول من سبتمبر المقبل إعادة فتح حركة الالتفاف في تقاطع شارعي الصفوح والغربي، مؤكدة أن هيئة الطرق والمواصلات تُعيد بناء وتحديث خططها واستراتيجياتها لطرق الإمارة، بما يتلاءم ويلبي احتياجات مستخدمي الطريق ضمن رؤيتها المتمثلة بـ "تنقل آمن وسهل للجميع".

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