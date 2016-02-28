قاتل جواهرجى الحوامدية يعترف: استدرجته لمنزلى وذبحته واستوليت على أمواله

شهدت منطقة الحوامدية بالجيزه جريمة قتل سببها الخيانة، استدرج فيها القاتل صديقه الذى يعمل جواهرجى إلى منزله بحجة مساعدته على تبديل 100 ألف درهم إلى جنيهات مصرية، إلا أن هدفه الخفى كان قتله طمعا فى الاستيلاء على نقوده بالإضافة إلى الانتقام منه بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

استقبل القاتل الضحية بالشقة فى الموعد المحدد، ثم ما لبث أن باغته وهاجمه من الخلف وأصابه بجرح ذبحى بالرقبة، مما أسفر عن مقتله ثم استولى على النقود، وحمل الجثة بعد لفها داخل سجادة ووضعها بسيارة القتيل وتحرك بالسيارة إلى مكان بعيد عن منزله لإبعاد الشبهة عنه وفر هاربا.

تحريات رجال المباحث نجحت فى التوصل لهوية القاتل بعد مرور 7 أيام على وقوع الحادث، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته بسبب إخفاء النقود والتستر على المتهم .

اعترف المتهم الذى يعمل "بودى جارد" أمام اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بارتكاب الجريمة، قائلا:" تربطنى علاقة صداقة بالمجنى عليه "سيد.م" جواهرجى" منذ فترة طويلة، وكانت تجمعنا معاملات مالية، أدت إلى حدوث خلافات بيننا، ويوم الحادث قررت الانتقام منه وقتله لسرقته وخططت لتنفيذ الجريمة، فأجريت اتصالا به وأخبرته بقدرتى على مساعدته فى تغيير 100 ألف درهم إلى جنيهات مصرية بسعر مناسب له، واتفقنا على اللقاء بشقتى .

وأضاف المتهم فى اعترافاته، قائلا: " فى الموعد المحدد وصل المجنى عليه إلى شقتى، وجلس بالصالون، وأوهمته بتحضير مشروب لضيافته، ثم انتهزت فرصة إنشغاله وأحضرت سكين المطبخ وهاجمته من الخلف وسددت له طعنه بالرقبة ثم عدة طعنات أخرى حتى فارق الحياة، واستوليت على حقيبة النقود التى كانت تحتوى أيضا على مشغولات ذهبية خاصة بمحل المجوهرات الذى يملكه، وخلال تنفيذ الجريمة كانت زوجتى نائمة، ثم وضعت الجثة بسجادة وحملتها ونقلتها إلى سيارته، وقمت بقيادة السيارة إلى إحدى الشوارع بمحيط مرور الحوامدية وعدت إلى شقتى عقب ذلك.

وتابع المتهم اعترافاته:" فور عودتى إلى الشقة اكتشفت زوجتى الحادث وسردت لها تفاصيل الجريمة، وسلمتها النقود والملابس الملطخة بالدماء لإخفائها، وبعد مرور 7 أيام على الحادث فوجئت برجال المباحث يضبطوننى وزوجتى وشقيقها بعد اكتشاف الجريمة.

كان العقيد رجب غراب مفتش مباحث الحوامدية قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مصاب بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسده داخل سيارة بجوار وحدة مرور الحوامدية، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر على جثة المجنى عليه "سيد.م" صاحب محل مجوهرات مفارقا الحياة داخل سيارته.

وكشفت التحريات التى أجراها الرائد محمد عوض رئيس مباحث الحوامديه أن المتهم بارتكاب الجريمة بودى جارد" صديق المجنى عليه، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بالقتيل.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الجريمة، وتبين أن زوجته أخفت النقود والملابس الملطخة بالدماء وتسترت على المتهم، فتم القبض عليها، وحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق.