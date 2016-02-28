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تجديد حبس 7 من عناصر الإخوان بالسويس 15 يومًا

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تجديد حبس 7 من عناصر الإخوان بالسويس 15 يومًا تجديد حبس 7 من عناصر الإخوان بالسويس 15 يومًا
قررت محكمة جنح السويس رفض الأستئناف المقدم من 7 قيادات وكوارد تنظيم الإخوان الأرهابي وهم "خالد.س" و"عادل.ح" و"محمود.ع" و"عبدالله.أ" و"عبدالله.س" و"أحمد.م" و"علاء.ى"، وتجديد حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف.

كان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس والأمن الوطنى قد تمكنوا من ضبط المتهمين، بناء على قرار من النيابة بضبطهم وإحضارهم بتهمة التحريض على العنف والمشاركة فى إحداث عنف داخل محافظة السويس من بينها إضرام النيران بالسيارات.

وأكد مصدر أمنى، أن المتهمين من العناصر الخطرة بجماعة الإخوان ومعروفين بارتكاب العنف والتحريض على العنف بشكل واسع داخل المحافظة.


>مصادر: الإخوان تخفض المبالغ المالية المخصصة لإعاشة أسر مساجين الجماعة

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