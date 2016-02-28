دراسة أسترالية: الأسبرين آمن قبل إجراء جراحة القلب

أفادت دراسة أسترالية حديثة بأنه يمكن لمرضى جراحات القلب تناول الأسبرين بأمان باستمرار حتى يوم إجراء العملية.

وقال رئيس فريق البحث وطبيب التخدير البروفيسور "بول مايلز بجامعة "موناش" بمدينة ملبورن الأسترالية، إنه ببساطة يمكن لمرضى جراحات الشرايين التاجية تناول الأسبرين.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "أيه بى سى" أنه عادة ما يطلب من المرضى وقف استخدام مسكن الأسبرين الذى يمنع تجلط الدم من خمسة إلى سبعة أيام قبل الخضوع للجراحة لتجنب خطر حدوث نزيف حاد.

وتعتبر نتائج هذه الدراسة، التى نشرت فى الدورية الطبية "نيو انجلاند جورنال أوف ميدسين" الأمريكية، مهمة لأكثر من نصف مليون أسترالى يعانون من مرض الشريان التاجى ويتناولون الأسبرين يوميا لمنع حدوث أزمة أو سكتة قلبية.

وأوضح الدكتور مايلز أنه بينما يواصل بعض المرضى تناول الأسبرين حتى قبل إجراء الجراحة، يتوقف البعض الآخر، بناء على مشورة طبية، عن تناول الأسبرين بسبب القلق من أنه ربما يزيد النزيف الجراحى.

وأجريت الدراسة على مدى 10 سنوات وشارك فيها ما يزيد على ألفى مريض فى 21 مستشفى عبر أنحاء قارات أربع. وتم تمويلها بمنحة تبلغ 5ر3 مليون دولار أمريكى من المجلس الوطنى للصحة والأبحاث الطبية والكلية الاسترالية والنيوزيلندية لأطباء التخدير.

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