التليجراف: بريطانيا تنشر مستشارين عسكريين فى ليبيا لبناء جيش يحارب داعش

اهتمت صحيفة "صنداى التليجراف" بتسليط الضوء على نشر بريطانيا فى تكتم شديد لمستشارين عسكريين فى ليبيا من أجل بناء جيش لمحاربة خلايا تنظيم داعش فى الدولة، مشيرة إلى أن قوات كوماندز خاصة تعمل إلى جانب نظرائهم الأمريكيين فى مدينة مصراتة لإيقاف تقدم الارهابيين فى المنطقة التى ينعدم فيها القانون بطول البحر فى الناحية المقابلة لإيطاليا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسئولين غربيين ومصادر فى الكونجرس إنه حتى مع دعم الدبلوماسيين فى واشنطن ولندن والعواصم الأوروبية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا، إلا أن عناصر من الجيش الأمريكى بدأت تقدم تدريبا فنيا لاختيار مقاتلين محليين.

ومن جانبها، رفضت الحكومة البريطانية التعليق على ما إذا كانت أرسلت أيضا جنود قوات خاصة على الأرض فى ليبيا، التى أظهر ديفيد كاميرون حماسة فى دعم الانتفاضة المسلحة التى اندلعت قبل 5 أعوام وأدت إلى الإطاحة بحكم معمر القذافى.

ولكن مسؤولين غربيين قالوا أن "عددا محدودا" من القوات البريطانية فى ليبيا فى مهمة سرية، كما أكد مصدر أنهم "فى الخلفية".

وأضافت "صنداى تليجراف" أن الجهود الغربية فى ليبيا تركزت فى العلن على إيجاد حل سياسى لتوحيد الفصائل المتناحرة فى حكومة واحدة، ولكن مع تعثر المحادثات تسعى الدول الغربية لإيجاد سبيل آخر للتصدى لتنظيم "داعش" فى ليبيا.

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