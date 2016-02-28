سفر وعودة 897 مصريا وليبيا و158 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 897 مصريا وليبيا و158 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 575 إلى الجانب الليبى، بينهم 146 مصريا و381 ليبيا.

وتم إنهاء إجراءات وصول 322 بينهم 218 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و104 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 137 ألفا و301 مصرى.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 38 شاحنات محملة بالبضائع المصرية وعودة 120 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

- سفر وعودة 627 مصريا وليبيا و111 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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