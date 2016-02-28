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وفاة السيد العيسوى "مصارع الأسود" إثر إصابته بطلق نارى بمسيرة للإخوان

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وفاة السيد العيسوى "مصارع الأسود" إثر إصابته بطلق نارى بمسيرة للإخوان وفاة السيد العيسوى "مصارع الأسود" إثر إصابته بطلق نارى بمسيرة للإخوان
توفى منذ قليل السيد العيسوى الملقب بمصارع الأسود، صاحب القوة الخارقة، 25 عاما، والمصاب بشلل نصفى منذ محاولة اغتياله فى 7 أغسطس 2013 أمام استاد جامعة المنصورة بشارع جيهان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد قيام أحد أعضاء جماعة الإخوان بإطلاق النار عليه من طبنجة أثناء توجهه بالقرب من إحدى المسيرات لهم، فى محاولة للتخلص منه، نظرًا لاعتراضه على حكم جماعة الإخوان وحكم الرئيس المعزول مرسى.

وكان صاحب دور بارز فى تشجيع المواطنين فى الاحتجاج والنزول للميادين فى 30 يونيو وتصديه بصورة فاعلة للجماعة يوم الخطاب الأخير للرئيس المعزول، ومنع الإخوان من احتلال ميدان المحافظة فى ذات اليوم هو ومجموعة من شباب الثورة والأهالى بشارع بورسعيد بالمنصورة، ومنع الإخوان من الوصول للميدان، بالإضافة إلى دوره فى حماية الميدان حتى إعلان خارطة الطريق وما بعدها حتى قيام الإرهابيين بإصابته.


>"العيسوى".. مصارع الأسود بالمنصورة يصارع الموت..تعرض لشلل نصفى بعد محاولة اغتيال من الإرهابية انتقاما لتصديه لهم..والدولة تتجاهل علاجه..وإحالة المتهمين بالشروع فى قتله 4 مارس القادم

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