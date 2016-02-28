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وزير التموين : ضبط 700 مخالفة بالأوكازيون الشتوي حتي الآن

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وزير التموين : ضبط 700 مخالفة بالأوكازيون الشتوي حتي الآن وزير التموين : ضبط 700 مخالفة بالأوكازيون الشتوي حتي الآن

الأوكازيون الشتوي (أرشيفية)

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، أن الحملات التي قام بها مفتشي قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين علي المحلات المشتركة بالاوكازيون الشتوي في جميع المحافظات منذ بدايته يوم 8 من الشهر الحالي وحتي الان أسفرت عن ضبط حوالي 700 مخالفة تتضمن أوكازيون وهمي وعدم الإعلان عن الأسعار واستخدام لغة أجنبية في الإعلان، مشيرا إلي أن عدد المحلات والمتاجر المشاركة في الأوكازيون حتي الآن بلغ أكثر من 3 ألاف محل علي مستوي الجمهورية تشمل قطاع أعمال عام و تعاوني واستثماري و قطاع خاص.

وأضاف “حنفي”، في بيان له، أن التخفيضات في الأسعار تتراوح من 20% إلي 60% علي جميع السلع المعروضة من ملابس وأحذية وغيرها وأن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية علي التجار وكل تاجر حر في إختيار السلعة التي يشارك بها وعددها ونسبة التخفيض التي يقررها والالتزام بها مشيرا الي أنه علي المواطنين عند الشراء الحصول علي فاتورة من المحل بنوع السلعة وسعرها وتاريخ الشراء حيث له الحق في رد السلعة خلال 14 يوما من شرائها وذلك حسب قانون حماية المستهلك.

وأكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن مفتشي الرقابة المركزيــــة وإدارات التجارة الداخلية بالوزارة والمحافظات تقوم بمراقبة التنفيذ الفعلي للاوكازيون والتأكــد من ثمن البيع قبل وخلال الاوكازيون مــع إتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين وأنه في حاله الشكوى فعلي المواطنين الاتصال بالخط الساخن للشكاوى وهو 19280 وهو يعمل من العاشرة صباحا حتي العاشرة مساء لتلقي شكاوى المواطنين.

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