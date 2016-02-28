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قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

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قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

ارشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، 10 مواطنين بالضفة الغربية المحتلة بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سيف الدبيك وزكريا عوادة، بعد مداهمة منزليهما بالبلدة القديمة، كما اعتقلت الشاب مصعب حبيشة، بعد مداهمة منزله، وفقًا لوكالة “مجال” ”.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، بلدة يعبد جنوب مدينة جنين وشنت عمليات تمشيط واسعة ونكلت بالمواطنين وأطلقت القنابل الضوئية طوال ساعات الليل.

وقال شهود عيان إن أعدادًا كبيرة من جنود الاحتلال داهموا منطقة الملول والحي الغربي في بلدة يعبد وشرعوا بأعمال تمشيط واسعة تخللها إطلاق كثيف للقنابل الضوئية.

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أونا

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