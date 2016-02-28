وصول 32 ألف و650 طن زيوت نخيل لميناء الأدبية

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة ميرديان اكسبريس، وعلى متنها 32 ألف و650 طن زيت نخيل قادمة من ميناء ينبع السعودى والسفينة تونج جى مين قادمة من ميناء ينبع السعودى لشحن 13 ألف طن علف بنجر.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 333 راكب و37 سيارة و9 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 83 راكب و83 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 74 شاحنة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 79 راكب و16 سيارة و93 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 10 راكب و60 شاحنة و32 سيارة ومغادرة العبارة محبة وعلى متنها 500 معتمر متجهة إلى ميناء ينبع السعودى.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 516 راكب منهم 360 معتمر و8 باص عمرة و1 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 51 شاحنة، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 518 راكب و12 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 74 راكب والسفينة سينا وعلى متنها 324 راكب منهم 90 معتمر و2 باص عمرة و86 شاحنة و28 سيارة منهم 24 سيارة تصدير خلال رحلتين والسفينة بريدج وعلى متنها 50 شاحنة كما غادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 316 راكب و1 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 35 راكب و34 شاحنة والسفينة بريدج وعلى متنها 28 شاحنة.