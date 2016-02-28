للمرة الثانية.. وقفة احتجاجية للمؤقتين أمام ديوان محافظة أسوان

نظم العشرات من المؤقتين بمحافظة أسوان، وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد، هى الثانية خلال 10 أيام، بعد انتهاء مهلة المحافظ الذى وعدهم خلالها بالتثبيت.

وطالب المحتجون أمام ديوان عام محافظة أسوان، بالتثبيت على درجات وظيفية دائمة، وإدراجهم على الموازنة العامة للدولة، مع رفع الحد الأدنى لأجورهم.

وكان اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، قد أصدر بياناً أكد فيه أنه استمع لمطالب المؤقتين، ووعد بدراسة الحلول المتاحة بحد أقصى فى منتصف مارس 2016 مع المختصين بالمحافظة وطبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وأوضح البيان، أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإدراجهم على موازنة الدولة، وذلك من منطلق حرصه على تلبية مطالب جميع العاملين المؤقتين.