طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للمليشيات الحوثية فى صنعاء وعمران

> قصفت طائرات التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران شمال محافظة صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت الليلة الماضية مخازن الاسلحة والذخيرة فى جبال النهدين ومحيط دار الرئاسة فى مديرية السبعين جنوبى العاصمة .

من ناحية أخرى ذكر موقع / يمن برس / الإخبارى المستقل أن طائرات التحالف قصفت فجر اليوم تجمعات للمليشيات فى منطقة سنوان بمحافظة عمران مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف عناصرهم.

وأشار إلى أن الطائرات كانت قد استهدفت أمس المعهد التقنى بمديرية عيال سريح بعمران بعد أن حولته المليشيات الى موقع عسكرى لهم ضم مدرعات وعربات عسكرية بداخله.

وفى محافظة الجوف شمال اليمن قصفت الطائرات طقما عسكريا للمليشيات محملا بالذخيرة فى منطقة الساقيه بمديرية الغيل مما أدى إلى تدميره.

>