التشيك ترحب بوقف إطلاق النار فى سوريا وتعتزم زيادة مساعدتها للمدنيين

> رحبت الخارجية التشيكية باتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا الذى دخل حيز التنفيذ أمس /السبت/، مطالبة جميع أطراف النزاع الالتزام به بدون شروط.

وأضافت الخارجية التشيكية - فى بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الأحد - أن "براغ سوف تستمر فى دعوتها للحكومة السورية بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين فى المناطق المحاصرة، بالإضافة إلى جميع المناطق فى سوريا؛ وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأشارت إلى أن التشيك تعتزم زيادة مساعدتها فى سوريا من خلال سفارتها فى دمشق وأنها تسعى كأولوية لها إلى تحسين الظروف المعيشية خاصة للنازحين داخليا ومن ثم الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.