مشروب طبيعى يقلل نمو الخلايا السرطانية ويقاوم 9 أمراض.. اعرف مكوناته

تحتوى الطبيعة على الكثير من المكونات التى يمكنها مواجهة الآثار السيئة للأمراض والتقليل منها كما يمكن لبعض المكونات الطبيعية الوقاية من أمراض عديدة.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، فى تقرير نشره مؤخرًا عن شراب يتميز بقدرته الفائقة على حماية الخلايا السيئة التى تنمو فى الجسم أو الحد من نموها، بما يقى من أمراض عديدة أو يساهم فى علاج وتخفيف آثار العديد من الأمراض التى تصيب الإنسان ويشمل:

المكونات:

>1. تفاحة واحدة

>2. ثمرة واحدة من البنجر

>3. ثمرة واحدة من الجزر

طريقة التحضير:

>يتم غسل هذه المكونات وتقطيعها ووضعها فى العصارة ومزجها لإعداد الشراب المطلوب، ويمكنك إضافة بعض الليمون لللحصول على مذاق منعش.

>وأوضح الخبراء أن هذا الشراب المعجزة فعال ويساعد فى علاج الأمراض التالية:

>• القضاء على الإمساك، وإزالة السموم وتعزيز حركة الأمعاء وجعل البشرة أكثر نضارة وصحة.

>• يوقف نمو الخلايا السرطانية المتزايدة.

>• يساعد فى منع النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم، ويقوى الرئتين.

>• يساعد فى القضاء على الألم الناتج عن التدريب البدنى وألم العضلات.

>• يقوى الجهاز المناعى.

>• يمنع ظهور حب الشباب ويعالجه.

>• يقلل إجهاد العيون المتعبة، ويقلل من احمرار أو جفاف العيون.

>• يحسن رائحة الفم الكريهة بسبب عسر الهضم، والتهاب الحلق.

>• يمنع أمراض الكبد والبنكرياس والكلى.

>وأشار الخبراء إلى أن هذا العصير ليس له آثار جانبية، ويتميز بقيمة غذائية عالية وفعال جدا لإنقاص الوزن وللحصول على أفضل تأثير، يفضل تناول هذا العصير بعد تحضيره مباشرة كل يوم لمدة أسبوعين على الأقل.