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ضبط 43 محكوما عليهم و318 مخالفة مرورية وفحص 250 شقة بشمال سيناء

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ضبط 43 محكوما عليهم و318 مخالفة مرورية وفحص 250 شقة بشمال سيناء ضبط 43 محكوما عليهم و318 مخالفة مرورية وفحص 250 شقة بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم، فى بيان لها، ضبط 43 محكوما عليهم، و5 قضايا تموينية، و38 مخالفة مرافق متنوعة، وضبط 318 مخالفة مرورية.

كما تم ضبط 8 أشخاص مشتبه بهم، وفحص 250 شقة خلال حملات أمنية بمختلف أنحاء المحافظة، وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن المنطقة الجنوبية الطاسه، صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب من فحص 210 سيارات و18 شخصا مشتبه بهم، وكمائن المنطقة الغربية رمانة ـ بئر العبد من فحص 37 سيارة ومستقليها 69 شخصا مشتبها بهم، وتم فحصهم جنائيا ولم يستدل لهم على معلومات.

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