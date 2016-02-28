ننشر اعترافات المتهم بالتحرش بالمصلين بمسجد الحسين أمام نيابة الجمالية

أدلى المتهم بالتحرش بالمصلين بمسجد الحسين باعترافات تفصيلية أمام أحمد حسن مدير نيابة الجمالية، مؤكدا أنه لجأ إلى حيلة ارتداء النقاب حتى يستطيع الجلوس فى مصلى السيدات لحين خروج الرجال عقب أداء الصلاة مستغلا الزحام على الأبواب لتسهيل مهمته فى استقطاب أحد الرجال.

وأضاف المتهم الذى يعمل ترزى، فى أقواله أمام النيابة، إنه كان يتردد على مسجد الحسين منذ 20 يوما فى محاولة منه لاستقطاب أحد الأشخاص أثناء اندساسه وسط المصلين عقب خروجهم من المسجد وعندما شك فيه القائمون على المسجد قرر التخفى.

وفجر المتهم مفاجأة أمام النيابة عندما اعترف أنه شاذ جنسيا منذ طفولته وأن آخر مرة مارس فيها هذه العادة الشاذة منذ 15 يوما بمنطقة الدقى بالجيزة.

وذكر المتهم البالغ من العمر 37 عاما أنه يوم الواقعة، أثناء خروج المصلين من الرجال وسط الزحام استغل الموقف، وتحرش بأحد المصلين الذى إرتاب فى أمره، فأمسك به، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأمر المستشار حازم عبد الشكور رئيس نيابة الجمالية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بهتك العرض والتحريض على الفسق والفجور والتحرش بأنثى وتدنيس إحدى دور العبادة.

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