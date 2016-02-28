لحظة بلحظة.. زيارة الرئيس السيسى لليابان وكوريا

يقدم "اليوم السابع" على مدار الساعة تغطية شاملة لزيارة الرئيس السيسى لليابان وكوريا.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة اليوم إلى دولة اليابان، حيث من المنتظر أن يلقى الرئيس كلمة أمام البرلمان اليابانى، كما أن ملفى التعليم والطاقة سيكونان على رأس أولوياته خلال الزيارة.

فى أول زيارة لرئيس مصرى لليابان منذ عام 1999.. السيسى يصل اليوم إلى طوكيو ويلقى كلمة غدا أمام البرلمان..ويوقع 3 اتفاقيات و15 مذكرة تفاهم..وينقل خبرة اليابانيين فى حل أزمة المرور وتطوير البنية الأساسية

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السيسى لصحيفة يابانية: انتشار الجماعات المتطرفة أكبر خطر على الإنسانية

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علم مصر وسجادة حمراء فى استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته فى طوكيو

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وصول فايزة أبو النجا طوكيو قبل زيارة الرئيس السيسى لليابان بساعات

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برنامج زيارة السيسى لطوكيو.. الرئيس يلقى كلمة أمام البرلمان اليابانى ويعقد لقاءات مع إمبراطور اليابان ورئيس وزرائها.. ملفا التعليم والطاقة يتصدران المباحثات.. والاتفاق على توقيع 6 مذكرات تفاهم

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داليا زيادة: الرئيس يسعى لجذب موارد اقتصادية جديدة عبر زياراته الخارجية

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الرئيس السيسى يختتم زيارته لكازاخستان ويتوجه إلى طوكيو

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