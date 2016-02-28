أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بوزارة العدل: الانتهاء من تأمين كافة المحاكم المصرية مارس المقبل

Google+ Print
مصدر بوزارة العدل: الانتهاء من تأمين كافة المحاكم المصرية مارس المقبل مصدر بوزارة العدل: الانتهاء من تأمين كافة المحاكم المصرية مارس المقبل
كشف مصدر قضائى، أن وزارة العدل ستنتهى من خطة تآمين المحاكم بتركيب أكثر من 5 آلاف كاميرا للمراقبة بجميع محاكم كافة أنحاء الجمهورية، شهر مارس المقبل.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن خطة التأمين تتضمن تركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة لتسجيل ما يحدث أمام مداخل ومخارج والشوارع المحيطة بكل محكمة، بالإضافة إلى وجود مكتب أمن بالمحكمة لرصد كل الكاميرات فى شاشة تلفزيون.

وأضاف، أن الهدف من تركيب الكاميرات رصد أى تحركات غير قانونية حول المحكمة تحاول استهداف مهاجمتها والتى ستساعد الأمن فى سرعة ضبط أى إرهابى يحاول القيام بأى أعمال خارجة عن القانون.

وتابع، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل كلف المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل للأمن القضائى بخطة التأمين، كما شدد على سرعة وضع خطة لتأمين القضاة والمحاكم ضد أى أضرار قد تلحق بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365