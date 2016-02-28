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طائرات التحالف تقصف مواقع عدة للحوثيين بصنعاء وعمران

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طائرات التحالف تقصف مواقع عدة للحوثيين بصنعاء وعمران طائرات التحالف تقصف مواقع عدة للحوثيين بصنعاء وعمران

طائرات التحالف

قصفت طائرات التحالف العربي، بقيادة ، اليوم الأحد، مواقع عدة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون وميليشيات علي عبد الله صالح في محافظة عمران والعاصمة صنعاء.

وأغارت طائرات التحالف على أهداف للحوثيين في ذيبين وذو عناش والخمري في عمران شمالي العاصمة صنعاء.

كما قصفت طائرات التحالف مناطق للمتمردين في أرحب بمحافظة صنعاء، ومعسكر الجميمة في بني حشيش شرقي العاصمة. بالإضافة إلى منطقتي القناوص والخوخه في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وتأتي هذه الضربا على مواقع للمتمردين الحوثيين وميليشيات صالح بعد يوم من هجمات مماثلة شنتها طائرات التحالف على معسكر النهدين جنوبي العاصمة صنعاء.

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أونا

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