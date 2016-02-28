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لليوم الخامس.. انقطاع الكهرباء عن قرية الجورة جنوبى الشيخ زويد

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لليوم الخامس.. انقطاع الكهرباء عن قرية الجورة جنوبى الشيخ زويد لليوم الخامس.. انقطاع الكهرباء عن قرية الجورة جنوبى الشيخ زويد
طالب أهالى قرية الجورة، جنوب مدينة الشيخ زويد، بعودة التيار الكهربائى المنطقع عن منازلهم لليوم الخامس على التوالى.

وأكد الأهالى تعطل 3 محولات تغذى مختلف تجمعات القرية، وتم إبلاغ إدارة الكهرباء بالشيخ زويد أكثر من مرة، دون أى استجابة لهم، بالرغم من أنها أعطال محدودة يمكن السيطرة عليها، على حد تعبيرهم.

وأشار الأهالى إلى أن أنهم استغاثوا بمحافظ شمال سيناء ونواب البرلمان فى المحافظة، كما أبلغوا شركة الكهرباء بالعريش دون أن يتحرك أحد لسماع شكواهم، مطالبين بسرعة تدخل وزارة الكهرباء لحل الأزمة وإصلاح المحولات.

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مصر 365