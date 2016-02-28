أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. رفع 200 طن قمامة خلال حملة نظافة فى شبين القناطر

Google+ Print
بالصور.. رفع 200 طن قمامة خلال حملة نظافة فى شبين القناطر بالصور.. رفع 200 طن قمامة خلال حملة نظافة فى شبين القناطر
أعلن المحاسب طه رشدى، رئيس مدينة شبين القناطر، أن مجلس المدينة شن حملة موسعة لرفع القمامة بعدد من قرى المدينة، مشيرا إلى أن الحملة استهدفت قرى الجعافرة والقشيش وطحا نوب ومنشأة الكرام والمريج، وأسفرت عن رفع وإزالة 200 طن قمامة.

وأشار رئيس المدينة إلى استمرار الحملات المشتركة يومى الجمعة والسبت، فى ضوء توجيهات الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، بتفعيل حملة "قرى نظيفة" بتكثيف الحملات المكبرة بجميع قرى المحافظة، على أن يتجمع جميع معدات الوحدات المحلية من كل قرية لرفع القمامة، حفاظا على المظهر الجمالى لمركز ومدينة شبين القناطر.

حملة رفع قمامة (1)

حملة رفع قمامة (2)

حملة رفع قمامة (3)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365