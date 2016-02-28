بالصور.. رفع 200 طن قمامة خلال حملة نظافة فى شبين القناطر

أعلن المحاسب طه رشدى، رئيس مدينة شبين القناطر، أن مجلس المدينة شن حملة موسعة لرفع القمامة بعدد من قرى المدينة، مشيرا إلى أن الحملة استهدفت قرى الجعافرة والقشيش وطحا نوب ومنشأة الكرام والمريج، وأسفرت عن رفع وإزالة 200 طن قمامة.

وأشار رئيس المدينة إلى استمرار الحملات المشتركة يومى الجمعة والسبت، فى ضوء توجيهات الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، بتفعيل حملة "قرى نظيفة" بتكثيف الحملات المكبرة بجميع قرى المحافظة، على أن يتجمع جميع معدات الوحدات المحلية من كل قرية لرفع القمامة، حفاظا على المظهر الجمالى لمركز ومدينة شبين القناطر.



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