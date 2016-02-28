مش بس الرياضيين.. تشنج وابتلاع اللسان ممكن يصيب أى إنسان خاصة "الحساسين"

تشنج أو ابتلاع اللسان حالة تصيب البعض، ولا تقتصر بالضرورة على المحترفين رياضيًا فقط كما يعتقد البعض، فهذه المشكلة قد تحدث فى أى وقت ولأى إنسان.

ويوضح الدكتور سيد خشبة، نائب الاتحاد الدولى للطب الرياضي، ورئيس الجمعية المصرية للطب الرياضي، أن تشنج أو ابتلاع اللسان يصيب أى شخص وفى أى ظروف، وهو عبارة عن تشنج يحدث للسان ويؤدى لابتلاعه.

ويضيف رئيس الجمعية المصرية للطب الرياضى أن تشنج أو ابتلاع اللسان عبارة عن التهاب يحدث فى أعصاب اللسان، ناتج إما عن صدمة قوية خاطئة فى الوجه، أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض العصبية النادرة الحدوث، كالتشنج العصبى الحاد فبعد تعرض الشخص لحالة من العصبية الشديدة أو ضغط عصبى شديد تظهر أعراض التشنج واضحة، أو أن الشخص يعانى من كهرباء عالية فى المخ، أو أنه شديد الحساسية والعصبية الشديدة خاصة فى الفتيات اللائى يعانين من حساسية زائدة ويتأثرن بسهولة بأى مواقف أو مشكلات، وينتج إما عن بذل مجهود شديد ومضاعف وزائد، أو نتيجة نقص حاد فى أملاح الجسم.

ويفقد الإنسان فى هذه الحالة السيطرة والتحكم فى أعصاب لسانه، وهذا الفقدان كما يقول الدكتور سيد خشبة، يحدث فى أي من أعصاب الجسم خاصة سمانة الساق، ولكن فى اللسان يكمن الخطر فى أنه قد يترنح بطريقة عكسية ليسد مجرى الهواء تمامًا ويتوفى الشخص، إلا حال إسعافه السريع جدًا من قبل مختصين باستخدام خافض لعدل اللسان سريعًا ليتمكن من التنفس ويعود اللسان إلى مكانه.