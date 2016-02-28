دوام الحال من المحال..التفسير العلمى لتغير لون عين المولود الزرقاء والرمادية

نلاحظ أن بعض الأطفال عند ولادتهم تكون لون أعينهم زرقاء وأحيانًا رمادية، ولكن مع مرور الوقت تتغير إلى لون آخر، كما أنه قد يلاحظ الأبوان وجود حول فى عين الطفل ثم يختفى هذا الأمر بعد شهور.

وتوضح الدكتورة نهى أبو الوفا، استشارى الأطفال التفسير العلمى لهاتين الظاهرتين قائلة: " إن هناك ثلاثة أمور تتغير لدى المولود فى أغلب الأحيان، وتشمل لون العين الذى يتغير فى ظرف ثلاثة أشهر من الولادة ويكون السبب هو عدم وجود قزحية العين وعدم وجود صبغة بها عند الولادة، ثم يبدأ اللون الحقيقى فى الظهور والثبات بعد هذه الفترة من الوقت".

أضافت أبو الوفا: "أحيانًا يولد الطفل أحول ويصبح سليمًا بعد 6 أشهر فقط دون أى تدخل علاجى، وذلك بسبب عدم تكون العضلات بشكل كامل عند الولادة، مضيفة أن صفارة النفس أيضًا قد تكون بسبب أن الحنجرة ما زالت غير مكتملة بعد للمولود، وكل هذه الأمور خاصة بنمو الطفل ولا قلق منها.