مقتل قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية جراء الاشتباكات ببنغازى

>لقى قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية وأحد معلمى مدرسة الصاعقة والمظلات مصرعهما جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة بمدينة بنغازي.

وقال الناطق الرسمى للقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" العقيد ميلود الزوى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - إن "القائد الميدانى بقوات الصاعقة عبد الرزاق هارون، وأحد معلمى مدرسة الصاعقة والمظلات بالصاعقة ويدعى "مقبلا غير مدبرا" قتلا جراء الاشتباكات العنيفة بالقرب من مصنع الأسمنت ببنغازى".

وأضاف الزوى أن "جثمانى الشهيدين نقلا إلى مستشفى المدينة للعرض على الطب الشرعي".

>وأوضح أن قوات الجيش بمساعدة القوات الخاصة حققت تقدما كبيرا فى كافة محاور القتال المختلفة ببنغازي.