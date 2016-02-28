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المكتب الإعلامى للجيش الليبى يكشف لـ"اليوم السابع" مناطق سيطرته ببنغازى

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المكتب الإعلامى للجيش الليبى يكشف لـ"اليوم السابع" مناطق سيطرته ببنغازى المكتب الإعلامى للجيش الليبى يكشف لـ"اليوم السابع" مناطق سيطرته ببنغازى
قال المكتب الإعلامى للقيادة العامة للجيش الليبى أن قوات الجيش سيطرت على حى الليثى أكبر معاقل التنظيمات الإرهابية فى مدينة بنغازى، وسيطرته على منطقة بوعطنى وعلى 90% من محور الهوارى كما سيطر أيضا على ميناء المريسة الذى يعتبر المكان الذى يأتى منه امداد هذه الجماعات الإرهابية.

وأكد المكتب الإعلامى للقيادة العامة للجيش الليبى فى تصريحات خاصة لليوم السابع من ليبيا، فجر السبت، أنه منذ إطلاق القائد العام للجيش الليبى الفريق أول ركن خليفة حفتر عملية الحسم النهائى 20 فبراير الجارى تمكنت قوات الجيش من على مناطق بودريسة وبوفاخرة ومصيف النخيل وتيكا وأيضا الحليس وسيدى فرج، مؤكدا أنه لم يتبقى سوى بعض الشوارع فى حى الصابرى وسوق الحوت والتى تمتلئ بالألغام والقناصة والقليل من منقطة قنفوذة والقوارشة.

وأوضح المكتب الإعلامى للجيش الليبى أن امتثال قوات الجيش لأوامر القائد العام للجيش والالتزام بالخطة التى وضعها وتابع سيرها من غرفة عمليات بنغازى نتج هنا الانتصارات الكبيرة التى تمكن الجيش الليبى من تحقيقها ودحر عناصر التنظيمات الإرهابية.

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مصر 365