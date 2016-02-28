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السيسى لصحيفة يابانية: انتشار الجماعات المتطرفة أكبر خطر على الإنسانية

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السيسى لصحيفة يابانية: انتشار الجماعات المتطرفة أكبر خطر على الإنسانية السيسى لصحيفة يابانية: انتشار الجماعات المتطرفة أكبر خطر على الإنسانية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن انتشار الجماعات المتطرفة مثل تنظيم "داعش" الإرهابى يمثل أكبر خطر على الإنسانية كلها.

وقال الرئيس السيسى فى حديث لصحيفة "ذا اساهى شيمبون" اليابانية نشرت مقطتفات منه على موقعها على الإنترنت، إنه يتعين على العالم أن يتخذ موقفا موحدا إزاء مكافحة الإرهاب، من خلال تبنى رؤية شاملة تتضمن بالإضافة إلى الجوانب الأمنية والعسكرية، الأبعاد الاقتصادية والأيدولوجية، من أجل دحر التطرف والإرهاب.

وأضاف، فى الحديث الذى أجرته الصحيفة فى القاهرة الأسبوع الماضى بمناسبة زيارة الرئيس لليابان، والتى تبدأ فى وقت لاحق اليوم الأحد، وينشر كاملا بالتزامن مع الزيارة، "علينا أن نقف متحدين وأن نبذل كل الجهود الممكنة لمواجهة الإرهاب".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله "إن عمليات التحالف العسكرية الجارية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق، مستمرة منذ أكثر من عام، غير أنها لم تتمكن من القضاء على أنشطة التنظيم"، مشيرا إلى أن تنظيم داعش يستهدف الدول المجاورة مثل والسعودية.

وأعرب الرئيس السيسى عن قلقه إزاء احتمالات تطور الأوضاع فى ليبيا، وقال "إذا سقطت ليبيا، فإنها يمكن أن تتحول إلى قاعدة لانتشار الإرهاب فى كل البلدان المجاورة مثل تونس والجزائر ومصر بل وحتى أوروبا".

وحول إمكانية إرسال مصر قوات إلى ليبيا، قال الرئيس السيسى "استراتيجيتنا تقوم على حماية أراضينا ومصر ستواصل محاربة الإرهاب ولكننا لا نتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة أخرى".

وحول إمكانية استمرار بشار الأسد فى الحكم فى سوريا، قال الرئيس السيسى "علينا ألا نحصر الأمر فى شخص واحد، ويتعين أن يتم حل الأزمة من خلال السبل السياسية".

وفى سياق آخر، قال السيسى "إنه مع محاربة الإرهاب، يتم أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين التعليم والرعاية الصحية وزيادة فرص العمل فى مصر".

وفيما يتعلق بدعم اليابان، اقترح الرئيس السيسى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات مصادر الطاقة المتجددة والرعاية الصحية. كما أعرب عن أمله فى تعزيز التعاون المشترك فى مجال التعليم على سبيل المثال من خلال إرسال 100 ألف مصرى للدراسة فى اليابان والاستفادة من نظام التعليم اليابانى وما يزرعه من التزام فى نفس الطالب، إلى مصر.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن نظام الإخوان تسبب فى ضرر كبير فى المجتمع المصرى ومن الصعب على المواطنين تغيير إحساسهم بالاستياء تجاه الإخوان.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسى سيستهل زيارة لليابان اليوم تستمر حتى يوم 2 مارس المقبل، يلتقى خلالها والإمبراطور أكيهيتو، كما يلتقى رئيس الوزراء شينزو آبى، لافتة إلى أن آخر زيارة لرئيس مصرى لليابان كانت عام 1999 عندما زار الرئيس الأسبق حسنى مبارك طوكيو.


>- وصول فايزة أبو النجا طوكيو قبل زيارة الرئيس السيسى لليابان بساعات
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- برنامج زيارة السيسى لطوكيو.. الرئيس يلقى كلمة أمام البرلمان اليابانى ويعقد لقاءات مع إمبراطور اليابان ورئيس وزرائها.. ملفا التعليم والطاقة يتصدران المباحثات.. والاتفاق على توقيع 6 مذكرات تفاهم
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-الرئيس السيسى يختتم زيارته لكازاخستان ويتوجه إلى طوكيو
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