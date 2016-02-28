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كوريا الشمالية: مليون ونصف المليون متطوع للخدمة العسكرية

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كوريا الشمالية: مليون ونصف المليون متطوع للخدمة العسكرية كوريا الشمالية: مليون ونصف المليون متطوع للخدمة العسكرية

زعيم كوريا الشمالية

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون اليوم الأحد،  أن حوالي 1.5 مليون شخص تطوعوا للخدمة العسكرية بعد يومين من إعلان أصدرته القيادة العليا للجيش الشعبي الكوري الشمالي.

ونقل التلفزيون المركزي الكوري الشمالي،  ووكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، رسالة تقدير وجهها الزعيم كيم إلى العمال والطلاب العاملين والطلاب أمس السبت، قال فيها إن “حوالي 5ر1 مليون شخص من العمال والطلاب العاملين والطلاب في كل أنحاء البلاد تطوعوا للخدمة العسكرية، معربين عن مشاعر العداء ضد الإمبريالية الأمريكية وحكومة كوريا الجنوبية العميلة لها وإرادتهم في تدمير أعدائهم”، على حد وصفه.

وأضاف الزعيم كيم أن “الأعداء لا يعرفون تماما أن شعبنا سيفوز بنصر نهائي من خلال تدمير أعدائنا”.

يذكر، أن حدة التوتر بين الكورتين تصاعدت بعد أن صرحت كوريا الشمالية في بيانها الذي صدر يوم 23 فبراير الجاري بأنها حذرت من ضربات وقائية ضد جارتها الجنوبية، مضيفة أن الهدف الأول هو المكتب الرئاسي.

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