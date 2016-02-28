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ضبط 2 من أصحاب مضارب الأرز لتخزينهما 176 طن أرز شعير لبيعها بالسوق السوداء

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ضبط 2 من أصحاب مضارب الأرز لتخزينهما 176 طن أرز شعير لبيعها بالسوق السوداء ضبط 2 من أصحاب مضارب الأرز لتخزينهما 176 طن أرز شعير لبيعها بالسوق السوداء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط اثنين من أصحاب مضارب الأرز لقيامهما بتخزين 176 طن أرز شعير لإعادة بيعها فى أوقات أخرى للاستفادة من فروق الأسعار.

وشن رجال مباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط المدير المسئول عن مضرب أرز شركة خاصة الكائن بالطريق السريع مركز دمنهور لقيامه بتخزين عدد (500ر172) طن أرز شعير لإعادة بيعها فى أوقات أخرى مستفيدا من فروق الأسعار.

وتحرر المحضر 7591/2016 جنح مركز شرطة دمنهور، كما تم ضبط صاحب مخزن حبوب كائنة بمدينة المحمودية لقيامه بتخزين (600ر3) طن أرز شعير لإعادة بيعها فى أوقات أخرى مستفيدا من فروق الأسعار، وتحرر المحضر 3106/2016 جنح مركز شرطة المحمودية.

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مصر 365

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