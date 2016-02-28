مقتل قائد ميداني بالقوات الخاصة الليبية جراء الاشتباكات ببنغازي

لقي قائد ميداني بالقوات الخاصة الليبية وأحد معلمي مدرسة الصاعقة والمظلات مصرعهما جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة بمدينة بنغازي.

وقال الناطق الرسمي للقوات الخاصة الليبية “الصاعقة” العقيد ميلود الزوي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – إن “القائد الميداني بقوات الصاعقة عبد الرزاق هارون، وأحد معلمي مدرسة الصاعقة والمظلات بالصاعقة ويدعى “مقبلا غير مدبرا” قتلا جراء الاشتباكات العنيفة بالقرب من مصنع الأسمنت ببنغازي”.

وأضاف الزوي أن “جثماني الشهيدين نقلا إلى مستشفى المدينة للعرض على الطب الشرعي”.

وأوضح أن قوات الجيش بمساعدة القوات الخاصة حققت تقدما كبيرا في كافة محاور القتال المختلفة ببنغازي.