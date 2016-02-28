علم مصر وسجادة حمراء فى استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته فى طوكيو

تم منذ قليل وضع علم لمصر وسجادة حمراء فى استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته فى طوكيو حيث يصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة اليابانية طوكيو، بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، قادما من العاصمة الكازاخية أستانا بعد انتهاء زيارته الناجحة لها؛ فى زيارة هى الأولى من نوعها لرئيس مصرى الى اليابان، منذ عام 1999، وتستمر الزيارة ثلاثة أيام ، وتكتسب أهمية كبيرة نظراً لثقل دولة اليابان اقتصاديا وسياسيا على مستوى العالم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وصول فايزة أبو النجا طوكيو قبل زيارة الرئيس السيسى لليابان بساعات
وصول فايزة أبو النجا طوكيو قبل زيارة الرئيس السيسى لليابان بساعات
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