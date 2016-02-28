البابا تواضروس يعلن ترسيم الأنبا أنطونيوس مطرانًا للقدس

أعلن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعيين (ترسيم) القمص الراهب ثيؤدور الأنطونى، مطرانًا للقدس باسم الأنبا أنطونيوس.

وأضاف خلال صلوات القداس الإلهى لتعيين الراهب فى منصب مطران القدس بتزكية الأنبا أندراوس أسقف أبو تيج الإيبراشية التى خرج منها الراهب قبل رهبنته، وتزكية الأنبا يسطس رئيس الدير الذى ينتمى له الراهب وبحضور110 من الآباء الأساقفة الحاضرين. وأعلن ترسيم الأنبا أنطونيوس على كرسى القدس وستة دول هى لبنان وسوريا والعراق والكويت وفلسطين والأردن ورقى 6 من الآباء الأساقفة لدرجة المطران.

كان البابا قد أعلن فى صلوات عشية مساء أمس تعيين الأنبا أنطونيوس مطرانًا للقدس، وترقية كلًا من المطارنة الأنبا تادرس مطرانًا للقناة، والأنبا بوفتونيوس، والأنبا بينيامين أسقف المنوفية، والأنبا سرابيون أسقف لوس انجلوس، و الأنبا كيرلس أسقف ميلانو، والنائب الباباوى لأوروبا، والأنبا أثناسيوس الأسقف الفرنسى وهو من رهبان دير الأنبا بيشوى.

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