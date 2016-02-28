البابا تواضروس يلبس الأنبا أنطونيوس زى الأساقفة ويرسمة مطرانًا للقدس

أنهى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، صلوات قداس رسامة القمص ثيؤدور الأنطونى، مطرانًا للقدس، ومنحه اسم الأنبا انطونيوس، بعدما البسه ملابس الأساقفة (الحلة الكهنوتية) ووضع على رأسه عمامة الأساقفة فوق قلنصوة الراهب التى يرتديها وذلك بالكنيسة المرقسية بكلوت بك وبحضور جمع غفير من أساقفة المجمع المقدس.

ويستعد البابا تواضروس الثانى بعد قليل، لترقية 6 أساقفة لدرجة المطرانية بالإضافة إلى الأنبا أنطونيوس الذى منحه درجة الأسقفية وسيمنحه درجة المطرانية ليتولى مسئولية الكرسى الأورشليمى والقدس الذى يشترط أن يتولاه مطران وليس أسقفًا نظرًا لمكانة مدينة القدس فى العقيدة المسيحية حيث ولد المسيح على مقربة منها.

كان البابا قد أعلن فى صلوات عشية مساء أمس تعيين الأنبا أنطونيوس مطرانًا للقدس وترقية كلًا الأنبا تادرس مطرانًا للقناة والأنبا بوفتونيوس والأنبا بينيامين أسقف المنوفية والأنبا سرابيون أسقف لوس انجلوس والأنبا كيرلس أسقف ميلانو والنائب الباباوى لأوروبا، والأنبا أثناسيوس الأسقف الفرنسى وهو من رهبان دير الأنبا بيشوى.

- البابا تواضروس يعلن ترسيم الأنبا أنطونيوس مطرانًا للقدس

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