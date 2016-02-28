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البابا تواضروس يبدأ طقوس ترقية 7 أساقفة لدرجة المطران

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البابا تواضروس يبدأ طقوس ترقية 7 أساقفة لدرجة المطران البابا تواضروس يبدأ طقوس ترقية 7 أساقفة لدرجة المطران
بدأ البابا تواضروس الثانى منذ قليل طقوس ترقية 7 من أساقفة الكنيسة إلى رتبة مطران وهى أعلى رتبة كنسية وذلك بصلوات القداس الإلهى التى يرأسها البابا تواضروس الآن بالكنيسة المرقسية بكلوت بك.

ونال درجة الأسقفية كل من الأنبا بفتنيوس أسقف سمالوط، والأنبا بنيامين أسقف المنوفية، والأنبا تادرس أسقف بورسعيد، والأنبا كيرلس أسقف ميلانو، والأنبا سرابيون أسقف لوس أنجلوس، والأنبا اثناسيوس أسقف الاقباط الفرنسيين، والأنبا أنطونيوس مطران للقدس.

والبس البابا الآباء الأساقفة المترقين عمة المطران الكبيرة وسط زغاريد شعب الكنيسة وطقس ترقية المطارنة الكنسى.
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