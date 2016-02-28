جابر نصار ردا على هجوم السلفيين بسبب حظر النقاب:لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم

رد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، على الهجوم الذى تعرض له من قبل أعضاء الدعوة السلفية عقب قراره بإلغاء النقاب داخل المستشفيات الجامعية، قائلا: "لن يرضى عنك السلفيون حتى تتبع ملتهم ولو اتبعنا ملتهم لخسرنا جميعا، وأريد أن أفهم مع احترامى للأشخاص، لكن هناك مؤسسة دينية رسمية".

وأضاف نصار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "هذا العبث الذى يحدث فى مصر وأن الفتوى فى أمور الدين والتدين يتجرأ عليها كل واحد يربى دقنه ويقصر جلابيته وبعد كده يقول أنا داعية إسلامى ويعمل إسهال فتاوى، وكل ما ياخد رئيس جامعة القاهرة قرار يقول إنه مخالف للشرع أنت مين أنت".

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن من يقول إن قرار حظر النقاب مخالف لشريعة الأزهر أو دار الإفتاء دون غيرهم، قائلا: "إنما اليوم مع احترامى، الذى هاجم القرار هو طبيب أطفال ترك طب الأطفال واشتغل بالدين بغير أساس، ولا توجد هناك مشكلة فى التدين ولكن عليه ألا يفتى ولذلك المادة 4 من الدستور تتحدث عن أن الأزهر هو المرجعية الوحيدة فى أمور الدين، لذلك الذى يتحدث فى أمور الدين إفتاء تحليلا أو تحريما يرتكب جريمة ضد الدستور قولا واحدا وأنا مشرع دستورى ووضعنا هذا النص مقصودا".

وتابع رئيس جامعة القاهرة، "كل شخص يقول قرار رئيس جامعة القاهرة مخالف للشريعة والأزهر، القرار ليس دينيا ولا صلة له بالدين، هو قرار إدارى وإلا آتى بشيخ من الأزهر يجلس تحت قبة جامعة القاهرة وأسأله فى القرارات قبل إصدارها، آخذ قرارا لصالح العملية التعليمية والعملية العلاجية".

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