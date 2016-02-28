«السيسي» لصحيفة يابانية: انتشار الجماعات المتطرفة أكبر خطر علي الإنسانية كلها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،أن انتشار الجماعات المتطرفة مثل تنظيم “داعش” الإرهابي يمثل أكبر خطر علي الإنسانية كلها.

وقال الرئيس السيسي في حديث لصحيفة ” ذا اساهي شيمبون” اليابانية نشرت مقطتفات منه علي موقعها علي شبكة الانترنت، ” إنه يتعين علي العالم أن يتخذ موقفا موحدا إزاء مكافحة الارهاب، من خلال تبني رؤية شاملة تتضمن بالإضافة إلي الجوانب الأمنية والعسكرية، الأبعاد الاقتصادية والأيدولوجية ، من أجل دحر التطرف والإرهاب”.

وأضاف ، في الحديث الذي أجرته الصحيفة في القاهرة الأسبوع الماضي، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، بمناسبة زيارة الرئيس لليابان والتى تبدأ فى وقت لاحق اليوم الأحد ، وينشر كاملا بالتزامن مع الزيارة، “علينا ان نقف متحدين وأن نبذل كل الجهود الممكنة لمواجهة الإرهاب”.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله ” إن عمليات التحالف العسكرية الجارية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، مستمرة منذ أكثر من عام، غير أنها لم تتمكن من القضاء علي انشطة التنظيم” ، مشيرا الي ان تنظيم داعش يستهدف الدول المجاورة مثل مصر والسعودية.

وأعرب الرئيس السيسي عن قلقه إزاء احتمالات تطور الأوضاع في ليبيا ، وقال “اذا سقطت ليبيا، فإنها يمكن ان تتحول إلي قاعدة لانتشار الإرهاب في كل البلدان المجاورة مثل تونس والجزائر ومصر بل وحتي أوروبا”.

وحول امكانية ارسال مصر قوات الي ليبيا ، قال الرئيس السيسي “استراتيجيتنا تقوم علي حماية اراضينا ومصر ستواصل محاربة الإرهاب ولكننا لا نتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة أخري”.

وحول امكانية استمرار بشار الأسد في الحكم في سوريا، قال الرئيس السيسي ” علينا ألا نحصر الأمر في شخص واحد، ويتعين ان يتم حل الأزمة من خلال السبل السياسية” .

وفى سياق آخر ، قال السيسي ” إنه مع محاربة الإرهاب ، يتم أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين التعليم والرعاية الصحية وزيادة فرص العمل في مصر”.

وفيما يتعلق بدعم اليابان، اقترح الرئيس السيسي تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مصادر الطاقة المتجددة والرعاية الصحية. كما اعرب عن امله في تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم علي سبيل المثال من خلال ارسال ١٠٠ الف مصري للدراسة في اليابان والاستفادة من نظام التعليم الياباني وما يزرعه من التزام في نفس الطالب ، الي مصر.

واشار الرئيس السيسي الي ان نظام الاخوان تسبب في ضرر كبير في المجتمع المصري ومن الصعب علي المواطنين تغيير احساسهم بالاستياء تجاه الاخوان.

واشارت الصحيفة الي ان الرئيس السيسي سيستهل زيارة لليابان اليوم تستمر حتي يوم ٢ مارس المقبل ، يلتقي خلالها والامبراطور اكيهيتو ، كما يلتقى رئيس الوزراء شيزو آبي ، لافتة إلي أن آخر زيارة لرئيس مصري لليابان كانت عام ١٩٩٩ عندما زار الرئيس الأسبق حسني مبارك طوكيو.