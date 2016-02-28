مقتل 17 من المليشيات الحوثية فى تعز جنوب غربي اليمن

لقى 17 من مليشيات الحوثيين وحليفهم صالح بينما أصيب عشرات فى المعارك الى وقعت بين قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعية المؤيدة له وبين هذه الميليشيات فى جبهات القتال فى مدينة تعز ، ونتيجة قصف طائرات دول التحالف العربى لمواقعهم فى محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى فى تعز أن واحدا من عناصر المقاومة قتل فى المعارك وأصيب 6 آخرون ، كما أصيب 9 مدنيين فى القصف العشوائى للمليشيات على الأحياء السكنية.

وأشار المركز إلى أن مدفعية المليشيات واصلت الليلة الماضية قصف المناطق السكنية مما أدى الى وقوع انفجارات عنيفة فى المدينة ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان القصف قد أدى إلى سقوط ضحايا.

وقد قامت طائرات التحالف بقصف مواقع المليشيات فى شرقي المدينة ومديرية جبل حبشى ومنطقة يختل بمدينة المخا غرب مدينة تعز فى الوقت الذى تدور فيه اشتباكات بين الجانبين في مختلف جبهات القتال .