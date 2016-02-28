أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل 17 من المليشيات الحوثية فى تعز جنوب غربي اليمن

Google+ Print
مقتل 17 من المليشيات الحوثية فى تعز جنوب غربي اليمن مقتل 17 من المليشيات الحوثية فى تعز جنوب غربي اليمن

صورة أرشيفية

لقى 17 من مليشيات الحوثيين وحليفهم صالح بينما أصيب عشرات فى المعارك الى وقعت بين قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعية المؤيدة له وبين هذه الميليشيات فى جبهات القتال فى مدينة تعز ، ونتيجة قصف طائرات دول التحالف العربى لمواقعهم فى محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى فى تعز أن واحدا من عناصر المقاومة قتل فى المعارك وأصيب 6 آخرون ، كما أصيب 9 مدنيين فى القصف العشوائى للمليشيات على الأحياء السكنية.

وأشار المركز إلى أن مدفعية المليشيات واصلت الليلة الماضية قصف المناطق السكنية مما أدى الى وقوع انفجارات عنيفة فى المدينة ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان القصف قد أدى إلى سقوط ضحايا.

وقد قامت طائرات التحالف بقصف مواقع المليشيات فى شرقي المدينة ومديرية جبل حبشى ومنطقة يختل بمدينة المخا غرب مدينة تعز فى الوقت الذى تدور فيه اشتباكات بين الجانبين في مختلف جبهات القتال .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا