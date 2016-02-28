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إضراب سائقى خط الدلنجات الطود للمطالبة بإلغاء السيارات الكابوت

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إضراب سائقى خط الدلنجات الطود للمطالبة بإلغاء السيارات الكابوت إضراب سائقى خط الدلنجات الطود للمطالبة بإلغاء السيارات الكابوت
دخل قبل قليل العشرات من السائقين بخط الدلنجات الطود فى البحيرة فى إضراب عن العمل، احتجاجا على قيام السيارات الكابوت بالتحميل من داخل الموقف.

وطالب المحتجون الأجهزة الأمنية بحمايتهم ومواجهة التعدى الدائم على خطوط سيرهم من قبل سائقى سيارات الكابوت "ربع نقل"، وإلغاء تلك السيارات التى لا تصلح لنقل المواطنين، وقد أدى الإضراب إلى شلل تام بموقف السيارات، وتكدس المئات من المواطنين الذين تعطلت مصالحهم.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية والمرورية فى محاولة لإنهاء الإضراب مع وعدهم بالاستجابة لمطالبهم المشروعة.

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مصر 365